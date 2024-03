Suspeses fins a un any llicències a plantes solars i eòliques en 23 municipis de Lleida

La Generalitat ha suspès la concessió de llicències per a noves centrals solars i eòliques en 23 municipis de Lleida per un període de fins a un any. Es tracta de pobles que no tenen planificació urbanística pròpia i s’acullen a les normes genèriques que el departament de Territori va elaborar anys enrere per a ells (vegeu les claus). La comissió d’Urbanisme va donar aquest mes l’aprovació inicial a noves normes per limitar la implantació d’energies renovables en aquestes localitats, i la suspensió temporal de permisos ha entrat en vigor després de la publicació ahir al Diari Oficial de la Generalitat.

La suspensió de llicències inclou municipis del Segrià, les Garrigues, l’Urgell, la Noguera, el Pla d’Urgell i la Segarra. Aquesta mesura és habitual quan es tramiten modificacions urbanístiques. En aquest cas, pretén evitar que nous projectes interfereixin en la planificació que prepara la Generalitat perquè les energies renovables es “distribueixin al territori” en lloc de concentrar-se i ho facin de forma “coherent amb les possibilitats i condicionants de cada lloc”. Així consta en la documentació que ha iniciat aquesta setmana el període d’informació pública.Aquesta nova normativa no afectarà instal·lacions d’energies renovables ja existents o que ja estiguin en tramitació. Tampoc les plantes petites de menys de 100 kW de potència, ni els grans projectes de més de 50 MW. L’autorització d’aquests últims correspon al Govern espanyol. Al marge d’aquesta planificació urbanística conjunta, més d’una desena de municipis de Lleida han suspès llicències a centrals solars i eòliques i han aprovat en els últims anys la seua pròpia normativa per limitar la seua implantació, ja sigui mitjançant canvis en la normativa urbanística o a través d’ordenances municipals.Juntament amb la planificació urbanística municipal, la Generalitat es va comprometre el 2021 a aprovar un pla territorial per posar límit a la implantació de grans instal·lacions d’energies renovables i assegurar que es distribueixin de forma equitativa a tot el territori de Catalunya. Tanmateix, la legislatura arriba a la fi sense que hagi sortit a la llum ni tan sols un primer esborrany d’aquesta futura regulació. Des del 2018 només s’han posat en marxa a Lleida dotze petites plantes solars que sumen un total de 22 MW. També s’ha construït un parc eòlic, el de Solans, que ja va ser autoritzat el 2013.