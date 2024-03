El cas Cachou, sense judici als 4 anys de la seua mort per enverinament

El 9 d’abril del 2020 –el dimarts de la setmana que ve es compliran quatre anys– tècnics del Conselh Generau d’Aran van trobar mort l’os Cachou a Les. Un primer examen va apuntar danys per una caiguda per un pendent. Tanmateix, anàlisis posteriors van determinar que el plantígrad va morir enverinat després d’haver consumit líquid anticongelant, la qual cosa va derivar en una investigació policial i una causa penal. Hi va haver alguns detinguts i investigats i el jutge va acabar imputant un exconselhèr de Territori del Conselh Generau d’Aran, José Antonio Boya Quintana, i A.M.G., un dels dos agents de Medi Ambient de l’administració aranesa que van ser detinguts en el marc d’aquesta investigació pels delictes contra el medi ambient, revelació de secrets i prevaricació.

En canvi, el jutge va exculpar quatre persones que van ser investigades per aquests fets. Això es va notificar en una interlocutòria d’octubre del 2022, fa un any i mig. Des d’aleshores, la causa està paralitzada pel canvi de jutges i encara es desconeix la data del judici. De fet, les parts no han pogut presentar ni els escrits d’acusació i defensa. L’advocat d’A.M.G., Enric Rubio, ha dit reiteradament que “la instrucció ha estat totalment prospectiva i tendenciosa”. Rubio fins i tot va sol·licitar la nul·litat de les actuacions “per la falta d’imparcialitat de la jutge d’instrucció”, que durant la investigació va publicar un article a internet valorant el cas i afirmant que “un sector important de la zona continuava sense entendre per què calia protegir un os”. Respecte a la instrucció, el magistrat entén que de les actuacions que es van portar a terme en aquesta investigació es dedueix que les dos persones que continuen imputades van ordir presumptament un pla per acabar amb la vida del plantígrad, que va morir intoxicat a l’ingerir anticongelant. Els investigats han negat qualsevol participació en la mort de l’os cada vegada que se’ls ha interrogat per això. Es dona la circumstància que les escoltes telefòniques van permetre desarticular una xarxa de venda de cocaïna per la qual va ser detingut un alcalde pedani amb dotze persones més i els van confiscar 1,88 quilos de cocaïna.