Dos intoxicats en un incendi en una casa de Benavent de Segrià

Dos persones van resultar ferides per intoxicació de fum ahir al migdia en l’incendi a l’interior d’una casa de Benavent de Segrià, segons van informar els Bombers de la Generalitat. El foc es va declarar, per causes que no han transcendit, a les 13.07 hores en un habitatge situat al carrer Lleida d’aquesta localitat del Segrià. Fins al lloc van acudir quatre dotacions dels Bombers i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El foc es va produir a la cuina i va poder ser extingit en qüestió de minuts. Per la seua banda, els sanitaris van atendre dos adults, que van ser evacuats en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova a causa de la intoxicació per la inhalació de fum del foc, segons va informar el SEM.

Val a recordar que dimecres hi va haver dos incendis, un en un pis del barri de Balàfia de Lleida i l’altre en una fusteria d’Albesa (vegeu SEGRE d’ahir). Així mateix, dijous a la matinada es va cremar un paller a Preixens i a última hora de la tarda van sufocar un foc de contenidor al carrer Pallars de Lleida.