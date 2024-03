Més d'un miler d'assistents al tercer festival Brunch in the Pini

detail.info.publicated E. B. D. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La tercera edició del festival de música electrònica Brunch in the Pini, que es va celebrar durant dotze hores entre dissabte a la tarda i diumenge a la matinada al parc del Pinell de Tremp, organitzat per l’associació juvenil local T25620, va registrar l’assistència de més d’un miler de persones.

“Prevèiem arribar als 1.500 assistents, encara que no penjarem el cartell de sold out pel temps plujós, va explicar Lluc Boneta, un dels membres de l’associació.Amb entrades barates, 15 euros anticipada i 20 a taquilla amb dret a consumició en els dos casos, i preus de barra assequibles (sis euros el combinat i 2,50 la cervesa), “no hi ha ànim lucratiu. Es tracta de donar vida al Pallars. Ho organitzem una associació de joves del poble, sense cap empresa darrere, i la idea és fer les paus i, si pot quedar alguna cosa per muntar altres esdeveniments durant l’any, doncs millor”, assenyala Boneta. El cartell, amb el DJ barceloní LexLay com a cap, el completen mitja dotzena de discjòqueis locals. “Són amics que es dediquen a la música i gràcies als quals podem completar el programa”, anota. “És una currada i ens omple un munt. No és el mateix reunir mil persones aquí que a Barcelona”, afegeix.