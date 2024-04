Evacuats els dos excursionistes de Cervera ferits en una cresta als Encantats d'Aigüestortes

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han començat a primera hora d'aquest matí l'evacuació dels dos excursionistes de Cervera localitzats ferits ahir al vespre després d'una recerca de 8 hores. Es tracta d'un home de 31 anys i una dona de 46 a qui es va trencar la corda amb què feien una cresta als Encantats.

Ahir a la nit, en no ser possible l'evacuació per terra ni per aire, els bombers van decidir establir un punt calent per passar la nit amb les víctimes, escalfant-los amb la tècnica del 'burrito' –embolicar l'afectat amb diferents capes per aïllar-lo completament–.

Han fet nit amb els ferits 8 bombers GRAE i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que forma part de l’equip conjunt Bombers-SEM. La resta de personal GRAE, un total d’11 bombers, van refer el camí per fer nit al refugi, igual que els components del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Pompièrs d’Aran que van participar en el rescat.

L’helicòpter de rescat s’ha enlairat aquest matí des d’Olot i ha arribat al voltant de les 09:30h a la zona on han fet nit els ferits amb els GRAE, que havien habilitat l’espai per l’aterratge de l’aeronau. Han evacuat els ferits un a un fins a l’aeroport de Tírvia, on el SEM ha destinat dos helicòpters medicalitzat per evacuar-los, finalment, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Els excursionsistes van ser trobats conscients, orientats i amb ferides de diversa consideració després que tinguessin un accident quan tornaven i no poguessin continuar amb la marxa en una cresta dels Encantats. Després de ser atesos, van analitzar les opcions per evacuar-los. Finalment, cap a les 22.45 hores, després de valorar l’estat del camí que s’hauria de recórrer amb els dos ferits fins al refugi de Mallafré –a unes dos hores i que acumula més de seixanta centímetres de gruix de neu–, van decidir establir el punt calent per passar la nit.

El dispositiu es va activar al migdia després que dissabte a la nit els familiars perdessin el contacte per telèfon i ahir al matí no fossin localitzats a cap refugi i es localitzés la seua furgoneta al pàrquing del Prat de Piarró, a Espot. Es van activar una quarantena d’efectius dels GRAE i altres unitats i el SEM i es va muntar el centre de comandament a Espot. Unes vuit hores després, els rescatadors van sentir uns crits d’auxili a la zona de la Valleta Seca, que va resultar ser dels excursionistes, que van ser atesos. Pel que sembla, se’ls va trencar una corda durant el descens. Des del Centre Excursionista de la Segarra van assegurar ahir a la nit a aquest diari que “estem molt contents perquè hi havia la possibilitat que el desenllaç fos un altre. Es tracta de dos socis amb experiència”. Ambdós són veïns de Cervera. El pare del jove va ser qui va alertar que havia perdut el contacte amb el seu fill.