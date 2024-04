Retencions a la C-14 a l'Alt Urgell enel primer dia de l'operació tornada

La C-14 al seu pas per l’Alt Urgell va ser una de les carreteres lleidatanes que ahir van registrar més volum de trànsit en el primer dels dos dies de l’operació tornada de Setmana Santa. Organyà va ser un dels punts on al migdia i a primera hora de la tarda es van registrar retencions. Altres vies que també van registrar un important pas de vehicles van ser l’A-2, la C-13 i la C-12. Des d’ahir a les 12.00 i fins les 20.00 hores havien tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona 160.000 vehicles, el 27 per cent de la previsió fins avui a la nit. L’AP-7 va ser la via que va concentrar la major part de la mobilitat. Molts conductors van anticipar la tornada seguint les recomanacions del Servei Català de Trànsit, que no havia comptabilitzat cap víctima mortal fins a les 20.00 hores d’ahir.

D’altra banda, una persona va resultar ferida ahir a la matinada en un accident a la C-13 a l’altura de Rialp, al Pallars Sobirà, segons van informar els Bombers. L’accident es va produir a les 3.37 hores quan un turisme va sortir la via i va acabar bolcant lateralment. Hi viatjaven cinc persones, de les quals una va quedar atrapada mecànicament i va haver de ser rescatada pels efectius dels Bombers. Va patir contusions.