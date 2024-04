Troben ferits dos excursionistes de Cervera després de buscar-los 8 hores a Aigüestortes

Els Bombers de la Generalitat van trobar cap a les 20.30 hores d’ahir dos excursionistes de Cervera que havien desaparegut dissabte al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta d’un home de 31 anys i una dona de 46 anys que pertanyen al Centre Excursionista de la Segarra.

Van ser trobats conscients, orientats i amb ferides de diversa consideració després que tinguessin un accident quan tornaven i no poguessin continuar amb la marxa en una cresta dels Encantats. Després de ser atesos, van analitzar les opcions per evacuar-los. Finalment, cap a les 22.45 hores, després de valorar l’estat del camí que s’hauria de recórrer amb els dos ferits fins al refugi de Mallafré –a unes dos hores i que acumula més de seixanta centímetres de gruix de neu–, van decidir establir un punt calent per passar la nit. La previsió és que a primera hora d’avui es faci l’extracció amb un helicòpter. Al seu torn, una màquina llevaneu va netejar la carretera entre Espot i el llac, per facilitar la circulació dels vehicles de Bombers.

El dispositiu es va activar al migdia després que dissabte a la nit els familiars perdessin el contacte per telèfon i ahir al matí no fossin localitzats a cap refugi i es localitzés la seua furgoneta al pàrquing del Prat de Piarró, a Espot. Es van activar una quarantena d’efectius dels GRAE i altres unitats i el SEM i es va muntar el centre de comandament a Espot. Unes vuit hores després, els rescatadors van sentir uns crits d’auxili a la zona de la Valleta Seca, que va resultar ser dels excursionistes, que van ser atesos. Pel que sembla, se’ls va trencar una corda durant el descens. Des del Centre Excursionista de la Segarra van assegurar ahir a la nit a aquest diari que “estem molt contents perquè hi havia la possibilitat que el desenllaç fos un altre. Es tracta de dos socis amb experiència”. Ambdós són veïns de Cervera. El pare del jove va ser qui va alertar que havia perdut el contacte amb el seu fill.

Dos rescats més ahir al Pirineu

Els Bombers i els Mossos van localitzar ahir al migdia tres persones desorientades per la boira mentre practicaven esquí de muntanya entre Puig Falcó i el coll del Moro, a la Vall de Boí. A Sant Mamet, a Vilanova de Meià, van rescatar a una excursionista ferida. Va ser evacuada a l’hospital de Tremp.