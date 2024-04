Els afectats per les inundacions del riu Cinca estan atents a l'evolució del cabal arran dels desembassaments de la CHE

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els agricultors afectats per les inundacions de finques a la zona de l'Aiguabarreig, entre Massalcoreig i la Granja d'Escarp estan atents a com evoluciona el cabal del riu Cinca després que la CHE hagi dut a terme aquest dilluns desembassaments al sistema de pantans del Grado i Mediano. El president de la Comunitat de Regants del Pla d'Escarp, Francisco Vallés, ha explicat que les previsions de la confederació apunten que el cabal del riu durant les pròximes hores no hauria de provocar noves inundacions, però "estem a l'expectativa". Per la seva banda, l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Solé, s'ha mostrat preocupat per la maniobra de la CHE i li preocupa que provoqui noves afectacions després de l'erosió del mur de contenció.