Els pantans del Segre arriben als 200 hm3 i la CHE redueix el cabal del Cinca a 355 m3/s

Les pluges que s’han registrat al Pirineu durant l’última setmana han propiciat que els embassaments del Segre, Oliana i Rialb arribin als 200 hm³. El primer ja en té 67,50 i el segon, 132,95, per la qual cosa el Canal d’Urgell, que fa un any es va veure obligat a tancar la campanya per la sequera, té assegurat un tercer torn de reg (hidro) i les reserves de neu garantiran probablement un quart reg, segons el president de la comunitat, Amadeu Ros. Des de començament d’any han gastat un torn vora 18.000 hectàrees d’aquest sistema. A més de les precipitacions, les intenses nevades han deixat als cims més d’un metre de neu. És el cas de la Bonaigua, mentre que a Certascan hi ha més de 144 centímetres i a Espot, 75.

També han omplert els embassaments del Cinca i els pantans d’El Grado i Mediano, així com Barasona, a l’Éssera; estan al 99 i 97%, per la qual cosa la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ja maniobra amb desembassaments controlats per tenir espai de resguard i controlar avingudes com la resgistrada diumenge al Baix Segre. Més de quaranta hectàrees de fruiters van quedar inundades al desgastar-se un mur a l’Aiguabarreig amb el Segre, entre Massalcoreig i la Granja d’Escarp, que no va poder suportar l’avinguda, que va superar els 500 metres cúbics per segon. Segons fonts de la CHE, al tram baix del Cinca el cabal tendeix encara a augmentar com a conseqüència del petit repunt a l’Alcanadre per les pluges d’aquest diumenge. No obstant, es va reduir el cabal a 355 metres cúbics per segon al seu pas per Fraga, on ha inundat la canalització sense provocar més conseqüències.

Per la seua part, els agricultors de la Granja amb finques de fruiters a Massalcoreig van començar ahir a treballar per poder valorar els danys de la inundació de les parcel·les. Es van habilitar canals per desviar i buidar l’aigua fins al Segre a l’espera de poder entrar i constatar les conseqüències en els fruiters, alguns tot just plantats. Segons el president de la comunitat de regants del Sot del Cinca, Francesc Vallés, en cas que els arbres morin es demanaran compensacions tant a la CHE com a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja que caldrà iniciar tot el procés de replantació i poden passar anys fins que siguin productius.

Tant els agricultors com els ajuntament de la Granja d’Escarp i de Massalcoreig van exigir a les administracions tant catalana com de l’Estat actuacions urgents a la zona. L’alcalde de la Granja, Manel Solé, va insistir que cal recuperar el curs fluvial del Cinca a la zona, que s’ha degradat i desaparegut, netejant la vegetació i consolidant els murs de contenció. El de Massalcoreig, Josep Maria Vallés, va incidir que cal prendre mesures en aquest espai natural perquè no torni a passar ja que s’avisa des de fa 10 anys, quan es va produir una situació similar i va remarcar que la quantia dels perjudicis serà important.

D’altra banda, diumenge es va produir una intensa calamarsada a Peramola i ahir a la tarda també es va registrar una tempesta de predisc amb aigua a Lleida que no va produir danys.