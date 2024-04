Més de 300 assistents a la marxa solidària contra el càncer

Alguns dels assistents a la marxa de Mequinensa. - A.M.

Un total de 322 participants van prendre part en la XVI Marxa Senderista i Solidària de Mequinensa, després d’un dinar amb què es va obsequiar els inscrits, una xifra lleugerament inferior a la de l’edició 2023. Aquesta cita lúdica i esportiva pretén fomentar els hàbits saludables i és també solidària, ja que la seua recaptació íntegra es destina a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). La prova es va desenvolupar sense incidents remarcables sota l’atenta mirada del mig centenar de voluntaris que van atendre els participants a la sortida i l’arribada així com en els avituallaments, als quals cal sumar efectius de Protecció Civil Baix Cinca, Guàrdia Civil i sanitaris, que van vetllar per la seua seguretat.

Els assistents van poder escollir entre tres recorreguts de 3, 16 i 23 quilòmetres, respectivament. Del total de participants, 45 persones van escollir la ruta mitjana, 185 la curta i 92 la llarga. Tots ells van poder disfrutar d’espectaculars paisatges de l’última fase de la floració de fruiters, especialment de cirerers i ametllers així com una imatge que no es produïa des de feia almenys tres anys per la sequera amb l’embassament de Mequinensa al màxim de la seua capacitat. A més del dinar, es va preparar una zona d’inflables.