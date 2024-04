Rescaten cinc gossos a Alguaire

El Grup Animalista Alguaire ha denunciat un nou cas d’abandament animal. Va ocórrer diumenge quan, segons van explicar a les xarxes socials, van rescatar cinc cadells de gos que van trobar tirats i abandonats a la séquia que hi ha darrere del cementiri del municipi. D’altra banda, els Mossos d’Esquadra van rescatar un gos ferit a la carretera de Miralcamp. Ha estat acollit per una protectora, segons van informar ahir a Instagram. A més, van recaptar diners entre els agents per comprar menjar per als gossos del centre.