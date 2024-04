Activen l'emergència per plaga de conills a gairebé tot el pla de Lleida

La Generalitat ha activat de nou l’emergència cinegètica per la plaga de conills que danya cultius a les comarques del pla de Lleida. Es va posar en marxa ahir amb la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat, es prolongarà fins al 30 d’abril del 2025 i estableix com a objectiu inicial capturar més de 300.000 exemplars per frenar la proliferació d’aquesta espècie. En aquesta ocasió abasta una superfície molt superior a l’anterior: un total de 5.194 quilòmetres quadrats, davant els 1.889 de la del 2023. Aquesta extensió inclou gairebé la totalitat del Segrià, les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra.

La declaració d’emergència cinegètica permet la caça de conills durant tot l’any a la zona afectada, faculta l’administració catalana a establir objectius de captures per a cada vedat i li permet intervenir de forma subsidiària en aquells on els caçadors no els compleixin. També empara mesures extraordinàries com caceres nocturnes a càrrec dels Agents Rurals. La resolució de la Generalitat inclou un total de 289 àrees de caça, de les quals un total de noranta-quatre tenen establerts objectius específics de captures per a cada un d’aquests que hauran de complir per al desembre d’enguany. Entre tots sumen un total de 311.745 conills capturats entre els mesos de setembre i desembre del 2024, si bé la declaració d’emergència es prolongarà quatre mesos més.Els responsables dels vedats amb objectiu de captures hauran de comunicar quants conills abaten cada mes a la Generalitat. També els agricultors afectats per danys podran comunicar-los a l’administració per organitzar accions per reduir la plaga.