Critiquen que Cal Macià segueix a mans privades 3 mesos després del pacte per salvar-la

La plataforma Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya critica que els compromisos que van anunciar l’ajuntament d’Alcarràs, la Diputació i la Generalitat el passat 23 de desembre per salvar l’antiga casa de la família del president Macià a Vallmanya encara no s’han complert tres mesos després.

El pacte entre les tres administracions preveia que l’ajuntament adquirís i rehabilités l’edifici amb diners de la Diputació i la Generalitat. Aquesta última havia de reconsiderar la seua negativa inicial a catalogar-lo com Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) incloent-lo en la categoria de lloc històric. La plataforma va lamentar que ni la compra ni la catalogació no s’han fet efectives en els últims tres mesos per començar a revertir el deteriorament de l’immoble.

"La meitat de la teulada està enfonsat i l’aigua de la pluja es filtra a l’interior a cada borrasca", recorda l’entitat, que tem que un canvi en el govern de la Generalitat després de les eleccions del 12-M deixi els compromisos per salvar Cal Macià "en paper mullat". Per aquesta raó, va instar les tres administracions a complir amb celeritat el pactat al desembre.