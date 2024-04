Ferida greu en la desviació a Cervera per les obres de l'A2

Una treballadora d’un centre comercial de Guissona va resultar ferida greu i va haver de ser evacuada a l’hospital d’Igualada després de patir el turisme en el qual viatjava l’envestida d’un camió en el pas provisional per l’L-311 que comunica l’Eix Transversal amb l’A2.

La sortida de l’eix a Cervera, un embut amb una corba llarga i pronunciada que acaba a l’L-311, assumeix aquestes setmanes tot el trànsit cap a Lleida per les obres a l’autovia, iniciades aquest dilluns i que es prolongaran fins al 19 d’abril.Durant aquest període romandrà tancada al trànsit la calçada de la variant de Cervera que canalitza el trànsit en direcció a Lleida, en la qual es realitzaran treballs de fresatge i reposició del ferm.L’accident es va produir quan el camió va envari el sentit contrari de la circulació en aquest revolt i endur-se el turisme, que transitava direcció a Guissona.El sinistre, que va passar cap a les cinc de la tarda, va obligar els Mossos a donar pas alternatiu durant més de dos hores als vehicles que, malgrat haver quedat la via lliure, quedaven col·lapsats al circular en sentit Cervera per l’A2.