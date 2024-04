Ignasi Prat, número dos de Junts, i l'alcalde de Llavorsí, segon d'ERC

L’empresari lleidatà Ignasi Prat ocuparà el segon lloc de la candidatura de Junts a Lleida per a les eleccions al Parlament del 12 de maig, mentre que l’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, ocuparà el segon lloc de la llista lleidatana d’ERC.

Prat, de 49 anys d’edat, serà el número dos de la candidatura que lidera l’alcaldessa d’Isona i Conca Dellà, Jeannine Abella. Ha estat el promotor de diferents mitjans de comunicació a les comarques lleidatanes al llarg de les últimes dos dècades. Actualment és propietari de l’emissora UA1 Lleida Ràdio i del portal de pòdcast a internet Lleida24.cat. Anteriorment, va publicar el diari gratuït Bon dia entre els anys 2006 i 2010.“Lleida s’ha de creure que som la segona capital de Catalunya i això exigeix fer polítiques de qualitat i que el ciutadà les percebi”, va afirmar Prat, que es va declarar “independentista per convicció” i va recalcar que suposa “una gran il·lusió i molta responsabilitat servir el país des de Lleida i per a Lleida”. “M’hi deixaré la pell i confio que els lleidatans i lleidatanes donin suport al projecte del president Carles Puigdemont”, va subratllar. La direcció nacional de Junts haurà de ratificar dissabte les seues llistes a les quatre províncies catalanes per a les eleccions autonòmiques.Per la seua part, Vidal representarà les comarques del Pirineu en la candidatura republicana que encapçala la portaveu parlamentària, Marta Vilalta, i que té la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, al número tres. Albert Turull, director dels serveis territorials de Cultura, ocuparà el quart lloc i tancarà la candidatura Carme Vidal, comissària de l’Any Vallverdú i antiga militant de Convergència que va ser diputada per CiU entre 2006 i 2010.D’altra banda, altres formacions polítiques amb representació al Parlament avancen en l’elaboració de les seues candidatures lleidatanes (vegeu les claus). El termini per presentar-les davant de la junta electoral conclourà dilluns.