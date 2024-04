L'Hospital de la Seu passarà a ser de gestió pública el 2024

El departament de Salut i la Fundació Sant Hospital de la Seu van firmar ahir un acord per constituir la comissió de treball que impulsarà el traspàs de la gestió del centre mèdic de la capital de l’Alt Urgell a una empresa pública. El conseller de Salut, Manel Balcells va presidir la constitució del grup de treball, del qual queda exclòs el Bisbat d’Urgell i del que forma part l’ajuntament i va datar al 2025 el tancament del procés.

El canvi de titularitat serà previ a l’entrada en funcionament del nou hospital comarcal de l’Alt Urgell, que es construirà en terrenys pròxims al parc de bombers de la Seu. Balcells va apuntar que el futur centre mèdic s’haurà d’estrenar “durant l’any 2029”.“Els temps són els que són i ara estem en procés de completar la cessió i els permisos per als terrenys i faltarà per redactar el projecte bàsic i l’executiu per després treure a concurs les obres i construir el nou equipament”, va assenyalar el conseller. La comissió de treball definirà el projecte de reordenació i transició entre els models de gestió possibles, així com les normes per portar-lo a la pràctica.

Per una altra banda, Balcells va destacar que el traspàs de l’hospital a la Generalitat respon a “una necessitat d’optimitzar recursos públics” i al fet que el model de gestió que ha tingut fins ara aquest centre mèdic “era de difícil sostenibilitat”.