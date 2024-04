Aragonès proposa una conselleria per al català

El president de la Generalitat i cap de llista d’ERC a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès, proposa crear una conselleria específica per vetllar per la llengua catalana si és reelegit. Així ho va afirmar ahir, durant una visita a la nova escola Arnau Berenguer del Palau d’Anglesola, on va dir que cal incorporar aquest nou departament al Govern davant de “la preocupació al país per l’ús social de la llengua”. Va afegir que la creació d’una conselleria per a la llengua catalana ha de ser un “repte que s’ha de situar al màxim nivell”, ja que el català és “el nervi de la nació” i s’ha de continuar apostant-hi com a “factor de cohesió social”. Va afegir que el seu Govern ha “recuperat l’aposta pel sector audiovisual català” i la “defensa” del català a les escoles. Així mateix, sindicats educatius van reclamar a Pere Aragonès el 6 per cent d’inversió en Educació.

A la tarda, el president va visitar Tàrrega i es va reunir amb els agents implicats en el Pla Educatiu d’Entorn, el qual va posar en relleu després de veure una classe a l’Escola Municipal de Música de Tàrrega del projecte educatiu Brass Band. Hi participen tots els alumnes de sisè de Primària de la localitat.