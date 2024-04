Justícia ordena revisar l'accés dels presos a material perillós

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, va explicar ahir que arran de la crisi per l’assassinat d’una cuinera en mans d’un intern al centre penitenciari de Mas d’Enric, a Tarragona, s’ha emès una instrucció perquè les juntes de tractament avaluïn tots els presos que treballen al CIRE i són en destinacions amb material perillós. En declaracions a TV3, va concretar que han de tenir en compte una sèrie de variables com que l’intern no hagi tingut un comportament disruptiu en els mesos previs. Si no compleix algun element, ho han de comunicar als serveis centrals. En aquest sentit, Ubasart va apostar per analitzar “cas per cas”. A preguntes d’aquest diari, el departament de Justícia va assenyalar que no pot concretar quants treballadors del CIRE de Lleida afectaria aquesta avaluació.

Ubasart va defensar que amb aquesta avaluació el que es fa és “posar una capa més de seguretat” i va afegir que, malgrat això, “molt possiblement” hauria passat el mateix a Mas d’Enric, ja que va insistir que l’intern havia estat valorat positivament fins en 14 ocasions i treballava bé a la cuina, sense que constés cap queixa contra ell. Amb tot, va dir que el que va passar a Mas d’Enric “no hauria de tornar a passar” i per això va apostar per prendre totes les mesures que permetin reduir el risc. Tanmateix, va insistir que el risc zero “no existeix”.Val a recordar que les presons ja han pres més mesures de seguretat després de l’assassinat a la presó de Tarragona. En el cas del Centre Penitenciari Ponent, la direcció ja va decidir la setmana passada apartar cinc interns amb condemnes per delictes de sang (tres d’ells per homicidi) de les seues tasques a la cuina del penal, on tenen accés a instruments perillosos com ganivets. Per la seua part, els treballadors de la presó van reclamar “anar més enllà” i externalitzar els serveis de cuina i cafeteria.

UGT avisa Justícia que és “la seua última oportunitat”

■ UGT Presons va alertar ahir el departament de Justícia que les negociacions iniciades dimarts són “l’última oportunitat” que els donen per resoldre el conflicte. En un comunicat, va assenyalar que la conselleria seria “del tot irresponsable” si no aprofités aquesta oportunitat i espera que en la reunió prevista per a avui quedi clar que l’administració passa “de les paraules als fets”. Per la seua part, la consellera de Justícia va celebrar que els sindicats hagin tornat a la taula de negociació, que va qualificar d’“oportunitat”, va assenyalar que els bloquejos a les presons “no poden tornar a passar”. Preguntada per si hi haurà sancions per les protestes dels funcionaris de presons, Ubasart va assenyalar que “veurem quins són els escenaris sobre la taula, però això no pot tornar a passar”.