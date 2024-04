L'Hospital Infantil de Tremp estalvia viatges a Lleida a 25 famílies

El futur hospital de dia de Salut Mental i Infantil i Juvenil de Tremp evitarà desplaçaments a Lleida a 25 nens i nenes i els seus familiars. Serà el primer equipament d’aquestes característiques a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran i entrarà en servei a l’octubre per atendre la població de fins a 17 anys del Pallars Jussà, el Sobirà i Alta Ribagorça. Oferirà tractament intensiu i multidisciplinari en règim d’hospitalització parcial a nens i adolescents a qui el tractament ambulatori resulta insuficient. El conseller de Salut, Manel Balcells, va visitar ahir les instal·lacions i va destacar que suposaran una “millora molt important de proximitat”. El centre tindrà cinc places i estarà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Es calcula que uns vint-i-cinc nens es beneficiaran cada any d’aquest equipament de proximitat i podran rebre atenció al Pallars. L’hospital de dia estarà ubicat en un espai sectoritzat, annex a la Residència Sant Hospital de Tremp, on actualment es porta a terme l’atenció a la infància i adolescència del Pallars, que es mantindrà al CAP de Tremp. Aquest servei i l’Hospital de Dia estaran integrats i actuaran com una unitat per a una població de referència de 3.650 nens i joves.

El consell del Pallars Jussà ha firmat un conveni amb el ministeri de Defensa per reobrir al públic la piscina coberta de l’acadèmia de sotsoficials de Talarn a partir del 9 d’abril. El Consell Esportiu del Jussà en gestionarà l’ús i pagarà al socorrista, i l’ens comarcal i ajuntaments assumiran el cost del manteniment.

L’ajuntament d’Aitona va denegar una petició per presentar a la biblioteca el llibre Sóc un bitxo raro de Natàlia Luján. El consistori va oferir la capella de Sant Gaietà com a alternativa, però l’acte, previst per a ahir, es va suspendre. Fa un mes hi va haver polèmica pel rebuig del consistori a cedir la biblioteca per presentar un altre llibre.