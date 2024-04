Una de cada quatre desaparicions el 2023 va ser de menors

Els Mossos d’Esquadra van registrar l’any passat un total de 274 denúncies per desaparicions a les comarques lleidatanes, segons les dades obertes de la Policia catalana. D’aquestes, una de cada quatre van correspondre a menors d’edat, fins a les 65 denúncies (23,7%). Segons les xifres dels Mossos, 27 menors de qui es va denunciar la desaparició l’any passat a la província tenien entre 16 i 17 anys. Del total de denúncies, 176 corresponien a homes i 98, a dones. Si es compara amb 2022, les denúncies van augmentar l’any passat un 24%. En el cas dels menors, aquestes van baixar un 18,75% a les regions policials de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, mentre que les denúncies per desaparició de majors de 65 anys es va mantenir, amb set l’any passat.

En el conjunt de Catalunya, l’índex de resolució de tots els casos durant 2023 és del 98%, que significa que a 31 de desembre de l’any passat van quedar 75 casos oberts.Ahir es va celebrar l’acte institucional del Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, en el qual el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, es va comprometre a millorar la investigació de les desaparicions a Catalunya i va reiterar el compromís del Govern de continuar investigant els casos “fins al final, fins a la resolució”. Un representant d’Interpol va manifestar que s’han de posar recursos per afavorir l’intercanvi d’informació entre països i per poder donar resposta als familiars. Per la seua part, la portaveu i cap de la Divisió de Proximitat, Atenció a la Víctima i Menors dels Mossos, Montserrat Escudé, va remarcar la importància de denunciar com més aviat millor. Els experts també van demanar acompanyar les famílies.