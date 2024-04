Aitona paralitza la construcció d'una torre de telefonia mòbil a l'entrada del poble

L’ajuntament d’Aitona va paralitzar dimecres passat la construcció d’una torre per a antenes de telefonia mòbil al costat del carrer Jacint Verdaguer, a l’entrada del poble. Ho ha fet al considerar que aquesta estructura metàl·lica, d’uns 40 metres d’altura, tindrà un elevat impacte al paisatge. També ha ocasionat queixes entre els veïns de la zona, que han començat a recollir firmes contra aquesta instal·lació. El consistori no havia atorgat permís d’obres i el promotor no ho havia demanat, ja que la llei espanyola eximeix aquestes infraestructures de comunicacions d’obtenir llicència municipal. L’empresa en va tenir prou de presentar el projecte a l’ajuntament perquè aquest pugui verificar si les obres s’hi ajusten.

La paralització de les obres arriba quan l’estructura de la torre està ja muntada. Es troba en posició horitzontal als terrenys elegits per instal·lar-la, una parcel·la qualificada com a sòl no urbanitzable al costat del nucli urbà. Ahir no hi havia operaris treballant al lloc. Abans d’aturar els treballs, el consistori havia remès el projecte a la direcció general d’Urbanisme, i aquest ens de la Generalitat va respondre que no té competències sobre aquest tipus d’instal·lacions, segons fonts municipals.

L’ajuntament estudia ara opcions que permetin resituar aquesta antena en una zona amb menor impacte visual. Així ho va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol (Ara-Pacte Local). Va puntualitzar que el consistori “no s’oposa al progrés” que representa una millora en la cobertura mòbil i d’internet al municipi, però va lamentar que la legislació espanyola “deixa completament al marge els ajuntaments”.

“Hauríem de poder decidir sobre això i no veure’ns sotmesos a una imposició”, va valorar l’alcaldessa. “No és comprensible que per construir una caseta de reg en sòl no urbanitzable calgui demanar permisos i que, en canvi, no calgui per construir una torre de comunicacions”, va concloure. La llei estatal de telecomunicacions del 2014 va eliminar “llicències i autoritzacions per part de les administracions” a l’hora de construir instal·lacions de telefonia mòbil i internet. Ho va fer en el marc d’un procés de “simplificació administrativa” per “facilitar el desplegament de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques”, segons consta en el preàmbul d’aquesta norma. Aquesta desregulació es va veure reforçada per una llei posterior el 2022.