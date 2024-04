Bernat Lavaquiol i Mercè Cortina, primers de la llista de la CUP per Lleida

Bernat Lavaquiol, portaveu de la CUP al consistori de la Seu d’Urgell i membre de la plataforma Stop Jocs Olímpics, encapçalarà la llista dels anticapitalistes per Lleida el 12-M. L’acompanyaran al número dos Mercè Cortina, vinculada a moviments populars i portaveu de la Plataforma contra els Macroprojectes Energètics a Ponent, i Miquel Nadal, edil de Cultura a Tàrrega, al tercer lloc. La militància haurà de validar els altres 12 candidats. Es tracta d’una llista “renovada” amb “diferents sensibilitats polítiques, tant locals com de territorials,” van explicar. La seua proposta per a aquestes eleccions passa per tres eixos que responen a les tres crisis actuals: l’emergència climàtica, social i democràtica.