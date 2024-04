Aquesta és la llista de Junts de Lleida per a les eleccions al Parlament: majoria de dones i tres en llocs de sortida

La comissió executiva de Junts per Catalunya (Junts) ha aprovat la llista que presentarà a la demarcació de Lleida a les eleccions del 12 de maig, la qual es completa, darrere de Jeannine Abella, Ignasi Prat i Anna Feliu, amb Jordi Fàbrega, Rosa Jové, Antoni Reig, Raül Aguilar, Judith Guim, Gerard Sabarich, Sílvia Torra, Carme Miró, Josep (Pepe) Torres, Carlota Monfort, Albert Maurell i Violant Cervera.

La candidatura, composta per vuit dones i cinc homes, s’enfronta al repte de repetir com la més votada a la demarcació, una cosa que va aconseguir el 2021 amb 44.787 vots, amb un avantatge de 2.332 sobre ERC, formació amb què va empatar a cinc diputats, i amb gairebé el doble de sufragis que el PSC, que es va quedar en 23.965 i tres escons.

Els equips elegits per a les llistes “responen a la demanda d’unitat del conjunt de sectors socials”, va assenyalar la formació política en un comunicat. “L’aposta de la candidatura de Junts per Catalunya és la de revertir la tendència a la decadència de l’autogovern, recuperar l’autoestima i l’esperança i oferir un govern amb liderat ge que sigui capaç de treballar per la unitat”, va assegurar la formació.