Construeixen un mur de pedra seca al pati de l’escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega

En el marc del projecte per millorar el pati de l’escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega, l’AFA del centre educatiu ha organitzat unes jornades per construir un mur de pedra seca a fi de posar de relleu aquest patrimoni del territori i donar-lo a conèixer als més petits.

Per construir-lo compten amb l’assessorament i l’ajuda de membres de l’Associació d’Amics de l’Arquitectura Popular. La primera sessió va tenir lloc ahir amb una alta participació de famílies i està previst acabar-lo el proper 20 d’abril amb una nova sessió que culminarà amb una ‘llangonissada’ popular per inaugurar-lo.

Àngels Cases, cap d’estudis i mare de l’escola, va explicar que “volíem recordar aquest antic ofici per donar a conèixer aquest patrimoni de la zona alhora que el mur ens servirà per aguantar un talús per seguretat”. Cases va destacar que “tot ha estat possible gràcies a la col·laboració altruista de les famílies”.