Crisi a les presons catalanes

El passat 13 de març, un reclús de la presó de Mas d’Enric del Catllar, a Tarragona, va assassinar Núria López, una treballadora de la cuina del centre penitenciari, i després es va suïcidar. Complia condemna per la mort d’una prostituta a punyalades el 2016 i, segons el departament de Justícia, se’l va avaluar fins a 14 vegades sense que res fes preveure el crim. Un assassinat que va ser la “gota que va fer vessar el got” per als treballadors de les presons catalanes, que feia anys que denunciaven l’augment de les agressions i alertaven que “algun dia passaria una desgràcia”. Van respondre amb protestes, l’última aquest divendres, inclòs el bloqueig de les presons, en el cas de Ponent en dos dies, que va portar al confinament a les seues cel·les més de 600 reclusos. Els funcionaris exigeixen dimissions a la cúpula de Justícia que no han arribat. Segons la consellera, Gemma Ubasart, no hi pot haver cessaments enmig d’una crisi “per responsabilitat”. I enmig d’aquesta crisi, la convocatòria d’eleccions anticipades a Catalunya.

Tres setmanes després de l’assassinat de la Núria, l’únic avenç en el diàleg entre Justícia i els sindicats és que aquest s’ha produït. Però encara sense cap resultat. Per als funcionaris, “és un discurs estèril, sembla que l’únic que volen és guanyar temps perquè no hi hagi més protestes de cara a les eleccions”. Per a la Generalitat, en canvi, les sensacions són positives. Què passarà a partir d’ara? Els funcionaris avisen de més protestes en els propers dies, afirmant que és “urgent” prendre mesures per atorgar-los més seguretat a les presons mentre hi ha convocats dos dies de vaga per al dia 26 d’abril, inici de la campanya electoral, i l’11 de maig, jornada de reflexió abans de les votacions al Parlament. “El nostre deure és treballar per la reinserció i n’estem convençuts, però hem d’actuar davant del grup minoritari d’interns que no respecta la convivència als centres, perquè ens posen en perill a nosaltres i a la resta de presos”, defensen els treballadors.

Decepció als sindicats per les “paraules buides” del Govern

“Arribem a treballar només dos o tres funcionaris en un mòdul amb un centenar d’interns. Sabem que la seguretat absoluta no existeix, però és urgent un canvi de política perquè els incidents són diaris.” És la situació que denuncien funcionaris de Ponent a aquest diari. Sobre això, Modesto Berciano, de CSIF, avisa Justícia que “no podem anar a les reunions a perdre el temps, volem que se’ns respecti i es prenguin mesures efectives i urgents”. Així mateix, denuncia que “un dels requisits per estar en aquest grup de negociació era cessar les protestes, i això no es pot permetre”. Per la seua part, des d’UGT, l’Alejandro assenyala que “tenim la sensació que ens estan prenent el pèl, són paraules buides i volen allargar-ho fins a les eleccions, però no podem permetre’ns esperar fins després de l’estiu, perquè es pot anar avançant si hi ha voluntat”. “La plantilla es desmoralitza i esperem que les urnes facin un tomb a la situació que vivim”, avisen. En la mateixa línia, el Jordi, de CCOO, denuncia l’augment “descontrolat” de les agressions i també confia en un canvi de Govern. “És lamentable que no hi hagi cap proposta immediata”, va lamentar.

La direcció de Ponent ja va apartar cinc interns violents de la cuina

La direcció de Ponent va decidir la setmana passada apartar de la cuina cinc interns amb condemnes per delictes de sang (tres per homicidi i dos per altres de greus), en una mesura que també s’ha portat a terme a les presons de Lledoners i Mas d’Enric. Entre les propostes, els sindicats exigeixen que els funcionaris siguin reconeguts com a agents de l’autoritat, augmentar la plantilla, més formació i la dotació d’aerosols per a situacions de risc. En el cas de Ponent, una de les exigències que fan des de fa temps és la necessitat de remodelar i modernitzar la presó, la segona més antiga de Catalunya. Entre les propostes a treballar, exigeixen revisar el mètode d’administració de la medicació als interns, que es faci de forma diluïda per evitar conflictes i trànsit, més botons de seguretat o la creació d’un centre destinat a interns de primer grau inadaptats i que hagin comès agressions reiterades, entre altres. En la reunió amb UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i Intersindical, Justícia va proposar, segons els sindicats, una comissió parlamentària sobre els aerosols, un augment de la plantilla i una nova instrucció sobre seguretat.