La tirolina de la Vall de Boí podria estar a punt a mitjans d'aquest estiu

La tirolina que impulsen l’ajuntament de la Vall de Boí i Ferrocarrils de la Generalitat, titular de l’estació d’esquí de Boí Taüll, a l’entorn del complex de muntanya, podria estar llesta a mitjans d’aquest estiu. El projecte s’ha adjudicat per 763.618 euros a les firmes Pinater, SL i Vertikalist, SL, que tenen un període de quatre mesos per executar els treballs. La tirolina serà la més gran de Catalunya i una de les més llargues de l’Estat, tindrà 1,2 quilòmetres i es podrà arribar a una velocitat de descens de prop dels 100 quilòmetres per hora. L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir la desestacionalització del turisme, amb una nova activitat de lleure que podrà funcionar durant tot l’any.

El projecte contempla un recorregut dividit en dos trams. El primer, d’uns 200 metres, partirà de la terrassa a la base de l’estació d’esquí de Boí Taüll i acabarà en una plataforma que es construirà a la zona del pla de Vaques. El segon tram, d’un quilòmetre, començarà en aquesta plataforma, travessarà la vall del riuet de Molières i acabarà a l’aparcament pròxim a la carretera L-501. El primer tram de la tirolina estarà destinat a un públic més familiar i de totes les edats, amb un descens relaxat que permetrà gaudir del paisatge. Així mateix, el segon tram permetrà un vol panoràmic i més vertiginós per als aficionats als descensos ràpids. Aquest equipament habilitarà descensos en solitari, ja sigui assegut o en posició horitzontal, així com també permetrà que puguin baixar dos persones de forma simultània. Ajuntament i FGC estudiaran quin model de gestió s’aplicarà per a aquest equipament.