Aquest és el candidat del PACMA per Lleida a les eleccions al Parlament del 12 de maig

PACMA, que es presenta com una força política renovada, amb un recent canvi de denominació i imatge impulsats per la nova Junta Directiva i el seu equip a Catalunya, proposa un "ferm i històric compromís pel benestar animal i la defensa del medi ambient".

El Partit Animalista, que es torna a presentar en un procés electoral autonòmic a Catalunya després de no haver aconseguit presentar-se el 2021, aspira a fer-se un lloc en el pla polític de Catalunya. Segons el seu president, Javier Luna, la formació política ofereix "una perspectiva que prioritza les preocupacions reals de la gent".

El destacat activista i defensor dels drets dels animals, Iván Guijarro, liderarà la llista com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya i per la província de Barcelona, recolzat suport per un equip divers. Aitziber Sáez, Marisol Brunet i Adrià Rubio s’uneixen a la contesa electoral com a candidats per Girona, Tarragona i Lleida, respectivament, enfortint així la presència del clàssic Partit Animalista a totes les províncies catalanes.

Amb un enfocament clar en la promoció de polítiques sostenibles, PACMA busca oferir una alternativa verda i progressista en el panorama polític autonòmic. Adopten en el seu programa mesurades que van des de la lluita contra el maltractament animal en totes les seues formes, passant per l’optimització de les polítiques de gestió de l’aigua contra la sequera, l’abolició d’espectacles cruels, l’augment dels impostos a les empreses contaminants i la millora del servei públic de salut, fins la reducció de llistes d’espera.

PACMA assegura que la seua agenda d’aborda "qüestions fonamentals que afecten tant als animals com a la societat en el seu conjunt", i es postula com "l’únic partit verd amb objectius inamovibles" que es presenta a aquests comicis.

Amb un augment significatiu en el suport popular, PACMA s’ha consolidat com una opció seriosa i respectada a les urnes, reflectint així el creixent interès i preocupació pels drets dels animals i la protecció del medi ambient a la regió, i postulant-se com una de les principals fossis extraparlamentàries, tant a nivell autonòmic com nacional.