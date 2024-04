Balaguer garanteix l'aigua i litiga davant del jutge

La Paeria de Balaguer garanteix el proveïment d’aigua potable a la ciutadania, encara que la qualitat no sigui la mateixa que la de la Séquia del Cup, que la comunitat de regants va tallar divendres passat. L’ajuntament la bomba des d’aleshores directament del Segre i ha requerit analítiques periòdiques per garantir que el cabal que surt de la planta potabilitzadora compleix amb els paràmetres que exigeix la normativa sobre Salut Pública.

Així ho va explicar l’alcaldessa, Lorena González (PSC), que va apuntar que l’ajuntament continua captant l’aigua directament del Segre des de la matinada de divendres a dissabte, després que la comunitat de regants de la Séquia del Cup de Menàrguens i Balaguer tallés l’aigua de boca a la ciutat. El consistori preveu contractar avui un servei jurídic especialitzat en aigües per “trobar una solució definitiva” a aquest problema i sol·licitar de manera “immediata” mesures provisionals que permetin connectar de nou la captació, ja sigui per la via civil o a través de la contenciosa.Mentrestant, els representants de la comunitat de regants de la Séquia del Cup van declarar ahir davant de la jutge d’instrucció per haver tallat l’aigua de boca divendres.

El jutjat va citar en fase d’instrucció el president de la comunitat i vicepresident, després de la denúncia penal que va presentar la Paeria arran del tall, segons va confirmar ahir el president, Josep Ros, que va ratificar el tall de l’aigua. La Séquia del Cup exigeix a la Paeria que pagui les mateixes taxes que abona l’ajuntament de Menàrguens i la resta d’usuaris per l’ús de l’aigua i per al manteniment de la infraestructura. D’altra banda, fonts coneixedores del tema van assegurar que possibles solucions passarien per una negociació de la Paeria amb els regants per abonar part del reclamat i entrar a formar part de l’entitat. Una altra opció passa per sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) una captació regular directa des del riu Segre per proveir la capital de la Noguera i desentendre’s de la Séquia del Cup.