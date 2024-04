Denunciada al caure la seua filla per la finestra del cotxe en marxa a Bellver

Els Mossos han denunciat penalment una dona després que la seua filla de 5 anys caigués per la finestreta d’un cotxe quan circulava per l’N-260 a Bellver de Cerdanya dijous passat a la tarda. Un conductor que anava darrere del turisme en el qual viatjava la petita va poder gravar com aquesta tenia mig cos fora de la finestreta fins que finalment va caure a l’asfalt a l’arribar a una rotonda. Les imatges van ser publicades pels Mossos a les seues xarxes socials per alertar sobre la importància de tenir i d’utilitzar els sistemes de retenció per evitar conseqüències greus. Segons els Mossos, la nena va ser traslladada a l’hospital per valorar el seu estat però no va resultar ferida de gravetat. La conductora, que viatjava amb dos fills menors, va ser denunciada per imprudència greu i per no utilitzar el sistema de retenció infantil malgrat portar-lo al vehicle.

D’altra banda, els Mossos van denunciar penalment diumenge un motorista interceptat a 188 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90 km/h a la carretera C-14 a Oliola, a la Noguera. L’actuació va tenir lloc cap a les 16.40 hores, quan els agents van detectar el turisme en el punt quilomètric 121. Una dotació de Trànsit va parar el conductor a Adrall, a l’Alt Urgell, i el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor s’haurà de presentar quan sigui requerit davant del jutjat d’instrucció de Balaguer. Així mateix, els Mossos van informar que durant el cap de setmana van interposar disset denúncies administratives per excés de velocitat a motoristes en diferents controls de velocitat planificats a la Regió Policial de Ponent.