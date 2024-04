Familiars de víctimes de la residència Fiella de Tremp: “Els van deixar morir”

Familiars d'usuaris que van morir per covid a la residència Fiella de Tremp el novembre del 2020 van comparèixer ahir davant del jutjat per ratificar les denúncies. Van explicar que la direcció no els va informar de l'estat dels seus parents i que hi va haver desatenció i descontrol. “Els van deixar morir”, va afirmar Evaristo Saura, fill d'una de les víctimes.

“Era com la casa dels horrors. Els van deixar morir. Tornar a recordar-ho i a explicar-ho ha estat molt dur.” Així ho va assegurar ahir Evaristo Saura, fill d’un dels usuaris morts a la residència Fiella de Tremp en la qual el novembre del 2020 van morir 64 dels 142 usuaris a causa del brot de covid-19. Saura, que ha estat la cara visible dels familiars afectats, va ser una de les set persones que ahir van declarar com a testimonis en la causa pels homicidis imprudents i tracte vexatori als pacients que investiga el jutjat de primera instància i instrucció 1 de Tremp.

Després de ratificar la seua denúncia davant de la jutge, aquest veí del Pont de Suert, que aquells dies va poder entrar al geriàtric, va explicar davant dels mitjans de comunicació com va trobar el seu pare: “Estava lligat al llit i tapat amb tres mantes.” Saura va acudir després que truquessin a la família per donar-li el condol per la defunció del seu progenitor. “Abans no ens van informar de res”, va recordar ahir. El seu pare, de 92 anys, havia ingressat a penes uns dies enrere mentre es recuperava d’una operació de ruptura de fèmur que requeria rehabilitació. Abans d’ell havien mort quaranta residents. “Allò era un desastre. Vaig entrar sol, estava pràcticament a les fosques i hi havia usuaris que demanaven auxili. El que vaig veure allà.. Semblava la casa dels horrors. No ho vull ni recordar”, va afegir. Val a recordar que van morir el 43% dels pacients.

Quan s’han complert tres anys i mig d’aquella tragèdia, la instrucció del cas encara no ha finalitzat, per la qual cosa la celebració d’un eventual judici queda lluny. Les dos principals investigades –l’exdirectora de la residència, R.N., i l’exresponsable d’Higiene Sanitària, M.R.N.– només han comparegut en la causa relativa a les condicions de treball dels empleats. Aquesta setmana i la vinent declararan familiars d’usuaris, fins i tot d’algun dels que van aconseguir sobreviure. Ahir van testificar set persones i totes, excepte Saura, van declinar fer declaracions als mitjans. “Esperem que es faci justícia”, va sentenciar Saura.

La Fundació diu que va passar quan el centre estava intervingut per Salut

La Fundació Privada Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella va emetre a última hora de la tarda d’ahir un comunicat en el qual va lamentar els fets però va afirmar que “es van produir a partir del dia 28 de novembre del 2020, quan la residència ja estava intervinguda per part del departament de Salut”. Van afegir que la fundació “estava apartada de la direcció del centre des del dia 26”. El del geriàtric de Tremp és l’únic cas que s’investiga a Lleida. Val a recordar que es van obrir dos causes penals arran de la denúncia de la Fiscalia, que es va basar en la investigació dels Mossos d’Esquadra i els informes de Salut, que van determinar que hi va haver un “descontrol total”. Així, van advertir de “greus irregularitats” en l’aplicació dels protocols per evitar contagis, com el mal ús dels epis, l’absència de sectorització del centre per aïllar els encomanats i la falta de formació del personal i d’informació als familiars. Els primers a declarar–fa just dos anys– van ser els mossos que es van fer càrrec de la investigació a petició de la Fiscalia i la llavors gerent de Salut, Divina Farreny, que van corroborar que “hi va haver un descontrol total” i van advertir de “greus irregularitats”. Amb la documentació que van recopilar s’acredita que el pla de contingència no es va seguir i que no es va fer cap tipus de formació al personal. Un extrem que van corroborar la gran majoria de treballadors, que van explicar que trobaven pacients demanant ajuda als passadissos.

A més, el centre va celebrar la castanyada sense mascaretes vint dies abans del brot de covid. L’exdirectora –que va declarar al gener– va culpar les monges i va afirmar que no hi va haver caos ni va faltar material. Xavier Prats, que representa diverses famílies d’usuaris morts i exerceix l’acusació popular en la causa dels treballadors, va afirmar ahir que “els testimonis que han declarat avui [per ahir] han descrit la situació com a fantasmagòrica, d’abandó total i de casa dels horrors”. Prats va afirmar que “van entrar sols i a les fosques. Amb la llum de la llanterna del mòbil van buscar habitació per habitació el seu familiar. Han dit que van veure usuaris deambulant pels passadissos i demanant auxili, sense cap personal”. El lletrat va afegir que “els familiars han dit que era dantesc, que feia molta calor i no hi havia cap ventilació.”