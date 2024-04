Insten l’alcalde de Puigverd de Lleida a deixar el grup de Junts

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tres dels cinc regidors de Junts a Puigverd de Lleida reclamen a l’alcalde, Josep Solsona, que deixi el grup municipal i segueixi a l’ajuntament com a primer edil no adscrit. Durant una reunió feta aquest dilluns, el van advertir que, si no deixa el grup de forma voluntària, seran ells els que li donin de baixa.

Solsona està suspès de militància del partit des de la seua detenció el 8 de març. Des d’aleshores, les acusacions per maltractament, coaccions i amenaces s’han sobresegut mentre se n’investiga una altra per suposat abús a una menor. Ha convocat dos plens que no s’han pogut celebrar per falta de quòrum, al presentar-s’hi només ell i un regidor de Junts.