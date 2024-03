L’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona (Junts), va defensar seguir en el càrrec malgrat que el seu partit i membres del seu equip en el govern li han demanat que dimiteixi arran de la seua detenció el passat 8 de maig. El primer edil va recordar que les denúncies per maltractaments en l’àmbit familiar i per amenaces i coaccions que pesaven sobre ell s’han sobresegut i es va mostrar convençut que l’acusació d’abús sexual a una menor també serà arxivada. Per a Solsona, tot això és “un assumpte personal i de família” que, segons el seu parer, no té res a veure amb la seua tasca a l’ajuntament. “Se m’ha prejutjat per un assumpte personal i de família”, va dir, en un acte a la Llar de Jubilats per donar explicacions sobre “la situació actual del nostre poble”.

Allà va voler desvincular les denúncies contra ell de la seua gestió municipal. “Jo no he robat ni malversat, tinc judicis, però són a nivell personal”, va insistir. Varecordar que “em van demanar que fes un pas al costat” i ho va atribuir a “politiqueig”. “Hi ha qui fa llenya de l’arbre caigut”, va valorar.

Uns 60 veïns van acudir a la reunió i, entre el públic, hi va haver una pregunta que es va repetir en diverses ocasions: “On és l’equip de govern?” Només un dels cinc edils del grup de Junts va acompanyar Solsona durant la seua explicació, mentre que la resta no hi van acudir. “Pregunteu-ho a ells”, va respondre l’alcalde, que va afegir que tampoc hi eren presents els edils a l’oposició “malgrat que uns i d’altres hi estaven convocats”. Solsona va reprendre dilluns les funcions com a alcalde, després de tres setmanes en què la regidora de Junts Úrsula Barrufet va ser l’alcaldessa accidental.