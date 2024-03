L'alcalde de Puigverd de Lleida, de nou al capdavant de l'ajuntament

L’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona (Junts), torna a estar al capdavant de l’ajuntament, després de tres setmanes en què la regidora Úrsula Barrufet ha estat alcaldessa accidental. Solsona ha tornat a exercir com a primer edil quan dos de les acusacions contra ell han estat sobresegudes de forma provisional: una per maltractaments en el si de la família i una altra per coaccions i amenaces. Tanmateix, una tercera per presumpte abús sexual a una menor és objecte d’investigacions dels Mossos i la Generalitat. Solsona va nomenar alcaldessa accidental Barrufet el 4 de març per anar-se’n de vacances fins al 24. El dia 8 va ser detingut i el 9 posat en llibertat. Junts el va suspendre de militància i tant el partit com el seu equip de govern el van instar a dimitir, cosa que ell va rebutjar. El dia 11, el consistori va anunciar que l’alcalde estava de baixa mèdica. Això obria la porta a una solució de compromís, amb Barrufet dirigint el consistori més enllà del dia 24 i el primer edil apartat de forma temporal del càrrec sense haver-hi de renunciar. Tanmateix, aquest va reprendre les seues funcions dilluns passat, tal com havia previst abans del seu arrest. “És hora de fer poble tots junts”, va dir. La tornada de Solsona va agafar per sorpresa el grup municipal de Junts. Alguns dels membres es van mostrar decebuts i van avançar que es reuniran per decidir què fer. Quant a les acusacions contra Solsona, el Deganat dels jutjats de Lleida manté en uns llimbs la investigació de la denúncia contra ell per presumptes abusos sexuals. Aquesta part de la denúncia va ser esqueixada pel Jutjat de Violència contra la Dona del conjunt del lligall, en el qual la seua esposa (en tràmits de divorci) li imputava episodis de maltractament, al no ser competent per investigar aquest tipus de delictes. Tanmateix, ahir encara no havia estat assignat a cap jutjat ni, en conseqüència, hi havia obertes diligències, segons fonts jurídiques. No obstant, tant els Mossos com la Generalitat, a través de Barnahus, han iniciat indagacions sobre l’assumpte. D’altra banda, el Jutjat de Violència contra la Dona ha arxivat la part referent a maltractaments i un dels d’instrucció ha desestimat la denúncia sobre suposades coaccions i amenaces presentada contra Solsona per una professora del col·legi al qual van els seus fills, en tots dos casos per absència de proves incriminatòries i a proposta de la fiscal.