Aragó demana ara sis trens al dia entre Lleida i Saragossa

“S’està treballant per reclamar al ministeri (de Transports) que inclogui en la declaració d’obligacions de servei públic estatal de serveis ferroviaris de mitjana distància el servei Saragossa-Lleida, incloent el total d’expedicions completes diàries (3) que es ja prestaven abans de l’any 2014.” Així ho afirma el conseller de Foment del Govern d’Aragó, Octavio López, en una resposta parlamentària al diputat d’Izquierda Unida Álvaro Sanz.

Aquesta petició suposa una palmària desautorització del director de Transports, que fa unes setmanes va advocar per la supressió de serveis en aquesta línia. A més, és un gir en l’estratègia de l’executiu autonòmic després de mesos de pressió per part de col·lectius com Montsó No Perdis el Teu Tren i de propostes com les de l’Aliança Ibèrica del Ferrocarril o de CCOO per millorar els serveis entre Saragossa i Lleida i millorar les comunicacions de les comarques orientals d’Aragó amb Ponent.El conseller afirma que el seu departament “no pot finançar serveis intercomunitaris, al tractar-se de serveis de competència exclusiva de l’Administració General d’Estat”, i que aquest és el motiu pel qual no hi ha transport amb tren de Binèfar a Lleida entre les 22.30 i les 17.00 hores.La negativa de la comunitat a finançar el trajecte matinal Binèfar-Lleida obliga a mantenir el tren vuit hores a l’estació lliterana sota la custòdia d’un vigilant privat i a aplicar un desenraonat sistema de viatges amb taxi i en AVE amb el qual maquinistes i interventors recorren 1.700 quilòmetres setmanals, un dispositiu els costos del qual suporta el contribuent, en aquest cas a través de l’empresa pública Renfe.La contradictòria i canviant posició del Govern aragonès PP-Vox en aquest assumpte compagina l’anunci de retallades de serveis de viatgers pel mal estat de la via amb la benedicció a la plataforma logística de Ponentia a Tamarit, els estudis previs de la qual preveuen que es dupliqui el trànsit de mercaderies a l’eix Saragossa-Lleida.