Els Mossos busquen a la Segarra una banda que usa un camió grua en una onada de robatoris

“Els que es dediquen a viure de l’aliè també s’acaben professionalitzant”, ironitza l’alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, davant de les circumstàncies en les quals s’han produït alguns robatoris en el seu municipi i en altres de propers com Estaràs, on en les últimes setmanes ha operat un grup (com a mínim) de lladres que utilitza en els seus cops un camió equipat amb una grua.

“Això no havia passat mai. Fins ara s’havien donat assalts en habitatges o l’entrada de lladres en torres i en finques agrícoles per sostreure eines”, afegeix Lluch. A més, els robatoris van ocórrer amb un interval d’unes hores.Tanmateix, aquest perfil va experimentar una brusca variació a finals de març, quan va començar a detectar-se a la zona l’activitat d’una banda capaç d’emportar-se trenta metres de tanca de protecció d’una carretera que prèviament havien desmuntat i apilat, d’arrancar la porta del cementiri de Gàver i emportar-se-la després d’enderrocar diversos metres de paret i de sostreure en una explotació agrària una mola, unes eines cilíndriques també conegudes com a roll amb el qual s’aplana la terra i que per arrossegar-lo es necessita un tractor. Els tres botins són voluminosos, metàl·lics i tenen un pes elevat.Els dos alcaldes, el de Sant Guim de Freixenet i el d’Estaràs, van optar per presentar sengles denúncies dels robatoris davant dels Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació.

Tot i que sí que van confirmar l’obertura de les indagacions, fonts de la policia autonòmica van declinar donar detalls sobre el desenvolupament de la investigació i sobre la possibilitat que s’haguessin comès altres robatoris similars a la zona, encara que sí que van apuntar a l’ús d’un camió amb ploma en els tres denunciats.En qualsevol cas, els investigadors no tenen una descripció concreta del vehicle. “Els robatoris van ocórrer de nit, quan no hi ha testimonis, i en aquesta zona estem molt ben comunicats amb l’autovia i l’Eix Transversal. I això permet que puguin arribar i sortir sense ser vistos”, anota Lluch. Cap d’aquestes vies travessa els nuclis urbans dels municipis afectats, una cosa que sí que ocorre amb les secundàries que els enllacen.

Una altra característica coincident en els tres robatoris denunciats és la de la preparació, amb el desmuntatge previ de les tanques, tal com apunta la troballa dels cargols que les subjectaven, i amb la selecció dels objectius en el cas del cementiri i l’explotació agrària.“Havien de portar eines, perquè les van utilitzar, i es van emportar ferro, alumini i estris de camp”, recorda l’alcalde de Sant Guim, que apunta com a opció més probable a l’ús d’un camió de mida mitjana, “de dos o tres eixos a tot estirar, com els que utilitzen els que es dediquen a la ferralla. Un de més gran tindria dificultats per circular pels camins de la zona i un de més petit admet un volum de càrrega reduït”.