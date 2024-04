Ferit un camioner en un aparatós accident a l'A-2 a Fondarella

Un camioner va resultar ferit ahir després que el tràiler que conduïa sortís de la via i acabés pujant sobre el mur de protecció de l’autovia A-2 al seu pas per Fondarella. Va ocórrer a les 10.30 hores i va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració. Ahir també hi va haver un altre sinistre a l’A-2 al Pla. Es va produir a les 6.27 hores a Vila-sana. Van xocar tres cotxes i hi va haver un ferit lleu.