La jutge exculpa tres dels set imputats pel crim d'Albesa

El jutjat d’instrucció número 2 de Balaguer ha exculpat tres dels set investigats per l’assassinat de Nosa Richard Omoerede, el jove de 22 anys de Lleida el cadàver del qual va aparèixer semienterrat al costat d’un camí a prop de la Noguera Ribagorçana l’octubre del 2021 a Albesa. Concretament, la jutge ha dictat el sobreseïment (arxivament) provisional contra dos dones, N.R.R. i J.P.F., i un home, A.B.G., “per falta d’indicis de criminalitat”, segons ha pogut saber aquest diari. En canvi, manté com a investigats quatre homes, G.G., J.P.G.S., J.L.R.P. i D.S.S., dels quals almenys un d’ells –D.S.S.– i els altres tres haurien cooperat en el transport i l’ocultació del cadàver.

Val a recordar que el mòbil del crim seria l’okupació per part de la víctima d’un pis al carrer Penedès, al barri de Balàfia de Lleida, i els investigats formarien part d’una organització que vigilava immobles per evitar-les. Pel que sembla, la víctima s’hauria negat a anar-se’n després de pagar-li 4.000 euros i hi va haver una baralla en la qual el van matar.Respecte als tres exculpats, la jutge afirma sobre N.R.R. que “no ha estat possible concretar més enllà del referit en l’encobriment dels fets”. En aquest sentit, la seua parella sentimental i el seu pare són dos dels investigats, però “no era coneixedora de les seues activitats”. Quant a J.P.F., aquesta sabia que tres dels investigats tenien la funció de vigilants en relació amb els pisos okupats, però “no consten més indicis sobre el coneixement de la mort de la víctima (...) no permet determinar ni tan sols l’encobriment”. Finalment, respecte a A.B.G., afirma que “no hi ha cap element que determini que va participar o va conèixer l’homicidi”.

Dos dels investigats, D.S.S. i G.G., eren els vigilants del bloc. Els Mossos d’Esquadra van fer un seguiment dels seus mòbils i van comprovar que el dia del crim –el 6 de maig– van deixar els dispositius a l’edifici mentre que el de la víctima donava senyal de moviment fins a la zona on va ser trobada, per la qual cosa l’haurien matat a l’immoble i, posteriorment, enterrat a Albesa. Punxades telefòniques també els incriminen.