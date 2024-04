Cassolada contra la torre de telefonia d'Aitona

Un centenar de persones van protagonitzar ahir a la tarda una cassolada a Aitona per mostrar el seu rebuig a la construcció d’una torre de telecomunicacions als afores del poble i exigir un canvi d’ubicació d’aquesta infraestructura. Està projectada en terrenys propietat d’un particular, a uns 20 metres d’habitatges i a poc més de 100 metres de l’escola Francesc Feliu.

Paral·lelament a la cassolada, organitzada per l’associació de famílies d’alumnes (AFA) del centre educatiu, s’han recollit unes 500 firmes a favor del canvi d’ubicació. L’ajuntament d’Aitona ha iniciat converses amb representants de Telefónica, promotor de la instal·lació, i ha ofert sòl municipal per instal·lar la torre com a alternativa. L’alcaldessa, Rosa Pujol, va afirmar que donava tot el seu suport a l’AFA i que seguien amb les negociacions.