Els detinguts per la plantació de marihuana a Torrebesses van manipular una torre d'alta tensió

Dos detinguts pels Mossos d'Esquadra relacionats amb una plantació de marihuana Torrebesses van manipular una torre d'alta tensió per augmentar la producció del cultiu. En l'operació, que va dur a terme dimecres la Unitat Territorial d’Investigació (UTI) dels Mossos, també van ser detinguts dos homes de nacionalitat albanesa, tal i com a avançat avui SEGRE.

La investigació de la policia va permetre localitzar una granja d’animals en desús, al polígon Cometes de Torrebesses, que actualment era utilitzada per dur a terme plantacions clandestines de marihuana. Segons ha explicat el cos policial, a principis del passat mes de març, mentre els investigadors feien les vigilàncies del lloc per identificar tots els implicats, van observar com un grup de persones vinculades a la plantació va efectuar unes modificacions en una torre elèctrica d’alta tensió propera a la granja. Aquest fet va ser posat en coneixement de la companyia responsable de la xarxa elèctrica, la qual va alertar d’un potencial risc per a les persones i un elevat risc d’incendis a la zona. També es va comprovar que les modificacions havien estat fetes per persones alienes a la companyia elèctrica, amb coneixements especialitzats. Tot i que la investigació estava en curs, es va decidir precipitar l’actuació policial al descobrir que havien canviat fraudulentament un transformador per dotar de més potencia els edificis de la granja i poder ampliar el cultiu de marihuana.

Pels volts de les 8.00 hores del dia 10 d’abril tècnics de la companyia elèctrica, amb el suport dels Mossos, van accedir a la torre d’alta tensió per restituir el transformador que li corresponia a la línia elèctrica. Un cop es va tallar el subministrament de la granja, van sortir dos homes per comprovar el motiu pel qual s’havien quedat sense llum. Seguidament els agents van veure que al lloc hi havia una plantació indoor de marihuana en plena producció i per aquest motiu els van detenir.

Durant la tarda del mateix dia es va fer una entrada i perquisició a la finca i es van comissar 420 plantes de marihuana. A més, es va constatar que tenien muntada una complexa instal·lació per afavorir el creixement de les plantes.

La mateixa tarda es va detenir a Tarragona dos persones més, qui serien els responsables de manipular les connexions a la torre d’alta tensió. Aquests dos homes van quedar en llibertat el mateix dia després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits. Els dos detinguts que s’encarregaven de la vigilància i manteniment de les plantes passaran avui a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia a Lleida. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.