Desmantellen plantacions de 'maria' a Torrebesses i Artesa de Lleida

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han portat a terme entre dimecres i ahir dijous dos batudes antidroga a la comarca del Segrià. Els operatius policials van tenir lloc a Torrebesses i Artesa de Lleida i s’han saldat amb la detenció d’almenys quatre persones i el decomís de més de 1.500 plantes de marihuana. Es tracta de dos investigacions independents entre si i en què es van desmantellar dos sofisticades plantacions indoor. Els individus van ser arrestats pels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els Mossos d’Esquadra van portar a terme l’escorcoll aquest dimecres en un immoble de Torrebesses i van detenir dos homes de nacionalitat albanesa i van decomissar més de 500 plantes. Va ser una operació que va dur a terme la Unitat Territorial d’Investigació (UTI). Per la seua banda, la Policia Nacional va executar un operatiu a primera hora del matí d’ahir en una finca situada a la partida Manlleu d’Artesa de Lleida. Van arrestar dos dels responsables i van decomissar unes 1.000 plantes i el material per facilitar el cultiu com focus i ventiladors. En tots dos casos, la llum estava punxada. Feia diversos mesos que els investigadors feien seguiments i sospiten que formen part de xarxes internacionals.

Els cossos policials van arrestar unes vuitanta persones l’any passat a les comarques de Lleida relacionades amb el tràfic de marihuana –550 en l’última dècada– i van decomissar més de 65.000 plantes. Entre d’altres, val a destacar una operació duta a terme pels Mossos d’Esquadra al Pirineu, que entre l’estiu del 2023 i la tardor de l’any passat va permetre desarticular dos suposades organitzacions criminals. Els operatius es van saldar amb la detenció de 21 persones i el decomís de 27.000 plantes que podrien haver arribat als 49 milions d’euros.