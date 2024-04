Feijóo: “El problema no és el procés, sinó la sequera”

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que el principal problema de Catalunya “no és el procés, sinó la sequera”, i va criticar que en els pressupostos de la Generalitat hagin quedat 700 milions d’euros en infraestructures hídriques sense executar. “S’han creat sis noves ambaixades a Catalunya i zero dessalinitzadores”, va remarcar. També va apuntar que el nacionalisme és el que genera “bona part” dels problemes de Catalunya: “Els polítics no veuen el que passa als camps mentre s’enreden en discussions.” El president va iniciar la precampanya dels populars amb una visita a una explotació ramadera de la Cooperativa d’Ivars a la Fuliola juntament amb el presidenciable del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, i la cap de llista per Lleida, Montse Balaguer.

Feijóo va remarcar que Lleida és una de les deu províncies més importants d’Espanya en el sector agrari i ramader. En la seua intervenció, el president del PP va assegurar que la política catalana ha “de tancar el procés i començar una nova etapa” en què predomini el “centrisme” i el seny català. Va afegir que la seua formació acata les resolucions judicials de qualsevol tribunal i va recalcar que li agradaria que l’independentisme fes el mateix i no “insultés” els jutges. Ho va dir en resposta al fet que l’advocat del Tribunal de Justícia de la UE hagi defensat anul·lar la decisió que va declarar inadmissible el recurs de Puigdemont i Comín després del rebuig inicial del Parlament Europeu a donar-los l’escó.