Urbanisme vetarà molins de vent a menys d'1,2 quilòmetres de 88 miradors de Lleida

La Generalitat vetarà la construcció de nous molins de vent a menys d’1,2 quilòmetres de 88 miradors de les comarques de Lleida. Són els que consten als catàlegs del paisatge, documents per a la planificació urbanística que l’administració catalana va aprovar entre el 2008 i el 2016. Molts es troben en llocs emblemàtics com el Turó de la Seu Vella i el del Sant Crist de Balaguer, el port d’Àger, l’estany d’Ivars i Vila-sana, el castell de l’Albi o l’estació de Sant Llorenç, entre d’altres.

Aquest és un dels criteris per a la implantació de centrals eòliques que ha fixat la Comissió de Territori de Catalunya. El document, aprovat la setmana passada i ja en vigor, estableix també que els aerogeneradors s’hauran d’instal·lar almenys a dos quilòmetres de distància d’alguns paisatges considerats emblemàtics.El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, va explicar ahir que aquests criteris pretenen “afavorir la integració paisatgística dels parcs eòlics”. D’acord amb aquests, la Generalitat instarà els promotors de molins de vent a instal·lar-los almenys a un quilòmetre d’habitatges. Aquesta era la distància mínima que establia la normativa catalana fins a finals del 2021, quan es va reduir a només 500 metres (vegeu les claus). Aquest límit legal seguirà en vigor, però Serra va apuntar que, en qualsevol cas, “exigirem que els projectes de parcs eòlics s’integrin al paisatge del seu entorn”, cosa que inclou apartar-los en la mesura possible de zones habitades.La Generalitat distingirà també entre l’obertura de camins per a la construcció de parcs eòlics i el seu ús posterior per al manteniment de les instal·lacions. Això significa que els promotors hauran de reduir l’ample d’aquestes vies una vegada finalitzin les obres i restaurar el paisatge original al seu voltant. També es donarà prioritat als projectes previstos en zones pròximes a línies elèctriques per limitar la construcció d’altres de noves.Aquests criteris no tenen rang normatiu. Tanmateix, Serra va puntualitzar que la legislació catalana atorga a la Comissió de Territori la potestat de decidir com s’ha d’interpretar la normativa urbanística. “Aquests criteris serveixen d’orientació per a promotors que projecten parcs eòlics, i també a l’administració a l’hora d’avaluar-los”, va dir el director general, que va apuntar que això ha donat bon resultat per regular les centrals solars.