Els narcos de Torrebesses van punxar la llum d'una torre de mitjana tensió

El narcotràfic amb marihuana no para d’evolucionar tecnològicament. Cada vegada hi ha plantacions més sofisticades amb la finalitat d’incrementar el rendiment i així poder treure més beneficis. Això també provoca que aquests laboratoris necessitin més fluid elèctric que, en la majoria de casos, s’obté punxant la llum. A Torrebesses, aquesta pràctica fins i tot ha anat més enllà i a la plantació que els Mossos van desmantellar dimecres i en la qual van detenir dos homes, com va avançar SEGRE ahir, la llum estava directament punxada d’una torre de mitjana tensió per així poder augmentar la producció. Els Mossos d’Esquadra van decidir avançar la batuda a causa de l’elevat risc per a les persones i perill d’incendis que suposava manipular-ho.

A més, dels dos homes de nacionalitat albanesa detinguts –que ahir van ingressar a la presó després de passar a disposició judicial– a la granja en desús on estava oculta la plantació –en la qual hi havia 420 plantes–, també van arrestar a Tarragona els suposats electricistes que van manipular la connexió. Tots dos van quedar en llibertat amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.D’altra banda, respecte a la plantació que la Policia Nacional va desmantellar a Artesa de Lleida (vegeu SEGRE d’ahir), els investigadors van decomissar 699 plantes, una escopeta i 38 cartutxos. Els arrestats, de 42 i 20 anys i de nacionalitat espanyola, van quedar ahir lliures amb càrrecs i a un d’ells el jutge li ha prohibit la sortida del territori estatal.