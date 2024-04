Inversors italians projecten tractar residus i produir hidrogen a Puigverd de Lleida

Inversors italians projecten un gran complex per tractar residus i produir hidrogen en terrenys d’un antic dipòsit duaner al costat de les vies del tren a Puigverd de Lleida. Es tracta d’una superfície de tretze hectàrees on els promotors volen instal·lar una “planta de tractament avançat” de rebutjos i habilitar espais per a la “importació i exportació de productes que hi estiguin vinculats” mitjançant “transport ferroviari”. Així consta en els primers documents que tramita l’ajuntament per requalificar aquest sòl per a usos industrials i logístics.

Aquesta documentació urbanística no detalla quin tipus de residus rebria la planta ni quin tipus de tractament rebrien. Tanmateix, el registre de reunions d’alts càrrecs de la Generalitat recull una reunió el 2020 entre membres de l’empresa italiana que promou la requalificació del sòl a Puigverd de Lleida, MBA Srl, i la llavors directora general d’Urbanisme, Elisabet Cirici. Segons aquest document, van abordar la “construcció d’una planta d’incineració i valorització de residus industrials”.

Els primers contactes entre promotors, ajuntament i Generalitat es remunten a l’any 2018 i, segons fonts pròximes al projecte, el consistori ha insistit en tot moment a aplicar les tecnologies més eficients per evitar emissions a l’atmosfera. Les mateixes fonts van apuntar que l’energia generada mitjançant la combustió de rebutjos s’haurà d’utilitzar en el procés d’electròlisi per separar l’oxigen que conté l’aigua de l’hidrogen. Aquest últim pot utilitzar-se com a combustible i també com a matèria primera per a nombrosos productes, des de dissolvents fins a fàrmacs.La posada en marxa d’aquesta planta haurà d’anar acompanyada de contrapartides per al poble, com un cànon anual que podria superar els 50.000 euros. També es planteja un subministrament d’aigua calenta sanitària i per a calefacció des del complex que l’ajuntament pot fer servir en edificis municipals i fins i tot oferir als veïns com un servei públic. El grup municipal d’Alternativa per Puigverd (PSC), al govern el passat mandat i ara a l’oposició, es va referir a això últim en publicacions durant la campanya de les municipals del 2023. Hi esmenta la producció d’“hidrogen verd” i negociacions amb una altra firma italiana, Eco Eridiana. Per la seua banda, l’alcalde, Josep Solsona, es va limitar a expressar el seu suport al projecte.