Tremp estrenarà Infermeria amb vint places el 2025 i no el curs que ve

La Universitat de Lleida (UdL) oferirà vint places del primer curs del grau d'Infermeria a Tremp a partir del curs 2025-2026, i no el vinent, com preveia inicialment la Generalitat. El nombre d'estudiants que començaran els seus estudis a la capital del Pallars Jussà serà la meitat dels 40 que es plantejaven el 2022.

La Universitat de Lleida (UdL) impartirà el grau d’Infermeria a Tremp a partir del setembre del 2025 amb una oferta inicial de vint places en el primer curs, segons va anunciar ahir la conselleria d’Investigació i Universitats. El Pirineu finalment comptarà amb la meitat de les quaranta places inicialment plantejades i els estudis arribaran a la capital del Pallars Jussà un curs més tard del que preveia el Govern. El conseller Joaquim Nadal va afirmar al gener que tenir 25 places a Tremp el pròxim curs 2024-2025 era una “voluntat política i exigència a la universitat”.

La Generalitat assumirà el finançament dels estudis, mentre que la UdL serà responsable de l’organització dels docents i les institucions locals facilitaran les instal·lacions per a les classes i els serveis bàsics. Així mateix, ajuntaments i consells comarcals donaran ajuts per als desplaçaments i l’allotjament dels estudiants, tant en els cursos com en les pràctiques.Les classes s’impartiran a l’hospital del Pallars, que s’està ampliant. La degana de la facultat d’Infermeria, Judith Roca, va afirmar que el centre comptarà amb aules i un espai de simulació clínica, i que preveuen que les obres acabin a finals d’aquest any. “La idea és que els alumnes de primer i segon facin les pràctiques a Tremp, mentre que els de tercer i quart aniran a la Pobla de Segur, Sort, la Seu d’Urgell, Puigcerdà i la Val d’Aran”, va afirmar. Així mateix, va explicar que la posada en marxa del grau s’ha retardat per tenir temps per buscar professors, així com per tenir llestes les noves instal·lacions de l’hospital.

Des del primer curs, els estudiants d’Infermeria han de fer 2.300 hores de pràctiques clíniques obligatòries distribuïdes en diferents serveis assistencials. El Govern indica que per poder cobrir-les calia tenir en compte la limitació de les places assistencials disponibles al territori i la dispersió de la seua ubicació, raó que explicaria la reducció de les quaranta places previstes el 2022 a les vint que finalment s’oferiran.“La nostra valoració és molt positiva”, va assenyalar l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero. Va explicar que fa unes setmanes hi va haver el “compromís ferm” de la UdL de treballar per desplegar aquesta titulació al Pirineu i que llavors la facultat va designar un coordinador i des del Pallars se n’ha designat un altre per dirigir tot el procés. Romero va indicar que, encara que la voluntat de Tremp i del Pirineu era que el grau pogués posar-se en marxa el proper setembre, entén els motius plantejats per la UdL per ajornar-lo fins al 2025 per la complexitat que suposa a nivell docent i administratiu. Va dir que les classes s’impartiran inicialment a l’institut de Tremp, com estava previst, a l’espera que es dugui a terme l’ampliació de l’hospital del Pallars. Així mateix, va dir confiar que el pròxim curs s’ompliran les deu places que s’oferiran al Pirineu per a alumnes de quart d’Infermeria després del bon resultat de l’experiència de l’actual, quan per primera vegada set estudiants han fet tot el quart curs en aquestes comarques, inicialment a Tremp i després en diverses localitats.

Doble grau d’Energia amb una universitat alemanya

La Universitat de Lleida oferirà a partir del pròxim curs 2024-2025 un doble grau amb la Universitat de Ciències Aplicades Hochschule Heilbronn (HHN), d’Alemanya, que comprendrà els graus en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat de la UdL i Enginyeria Industrial i Gestió de l’Energia de l’HNN. Els alumnes de la UdL hauran d’estudiar fora un semestre del quart curs per seguir assignatures relacionades amb la gestió de projectes i l’àmbit econòmic, i faran cinc mesos de pràctiques en empreses internacionals amb seu a la regió de Baden-Württemberg.Tant els alumnes de la UdL com els de l’HHN disposaran d’un màxim de tres places en cada curs acadèmic, i no serà fins al tercer curs del grau en Enginyeria Energètica i Sostenibilitat que els estudiants de la UdL podran accedir a la titulació, que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any a Alemanya i rebre també el títol de l’altra institució.