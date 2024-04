Boí Taüll obre l'últim cap de setmana amb 750 persones i temperatura a l'alça

Un total de 752 persones van aprofitar el penúltim dia d’esquí a l’estació de Boí Taüll per tancar la temporada, segons van confirmar fonts de Ferrocarrils de la Generalitat. Van tenir un dia de sol radiant i temperatures en augment en els seus últims descensos per les pistes. L’estació ha estat tancada durant la setmana i va obrir ahir per aprofitar el cap de setmana amb neu, malgrat la pujada dels termòmetres, que van ascendir fins als 26 graus a la Vall de Boí, 26,2 al Pont de Suert o els 15 a Barruera. Per una altra banda, la resta d’estacions d’esquí de Lleida ja van tancar el cap de setmana passat, com van fer Port Ainé i Espot al Pallars Sobirà i Baqueira a Aran.