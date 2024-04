Milloren el tram català de la carretera de la Granja a Mequinensa i l'aragonès, sense data

La Generalitat ha tret a concurs obres per guanyar seguretat en els 4,3 quilòmetres del tram català de la carretera que comunica la Granja d’Escarp i Mequinensa, mentre que no hi ha data per a les reparacions que l’ajuntament d’aquesta última localitat reclama per revertir el deteriorament de la calçada en els 4 quilòmetres que transcorren en sòl aragonès. Aquesta via compartida entre dos comunitats autònomes travessa una zona amb nombroses explotacions agrícoles i rep un elevat volum de trànsit, entre cotxes, camions i maquinària agrícola, especialment durant la campanya de recollida de la fruita.

El tram català de la carretera era originàriament un camí municipal, la propietat del qual va assumir la Generalitat l’any 2021 davant de l’elevat cost que suposava el seu manteniment per a l’ajuntament. Ara, tres anys després, l’administració catalana ha tret a concurs obres amb un pressupost de 3,3 milions d’euros. Els treballs suposaran eixamplar la calçada dels quatre o cinc metres actuals a entre sis i vuit. També es construiran dos rotondes en interseccions amb vies d’accés al poble.L’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé (Impulsem), va explicar que els primers 1,5 quilòmetres de la carretera s’eixamplaran fins a arribar a vuit metres, mentre que la resta del tram fins al límit amb Aragó tindrà una amplària de sis metres. “És la zona més pròxima al riu i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) no permet esculleres per eixamplar la calçada fins als vuit metres”, va apuntar el primer edil. Va afegir que està previst que les obres s’iniciïn a finals d’aquest any i que estiguin a punt en un termini de sis mesos, abans de l’inici de la campanya de recollida de la fruita, quan augmenta el trànsit pesant per aquesta carretera. Solé es va mostrar satisfet per aquesta actuació, que s’afegeix a altres millores en les comunicacions d’aquest municipi (vegeu el desglossament).En canvi, l’alcalde de Mequinensa, Antonio Sanjuán (PSOE), va lamentar que el Govern d’Aragó hagi comunicat a l’ajuntament que “no hi ha fons” previstos per fer reparacions en el tram aragonès d’aquesta carretera. “No entra en l’actual planificació d’obres”, va apuntar Sanjuán.El ple municipal de Mequinensa va aprovar per unanimitat fa quatre mesos una moció que insta el Govern autonòmic a fer obres en aquesta via. “Seguirem reclamant-les”, va recalcar l’alcalde.

La “cirereta” a l’estrenar variant i urbanitzar l’entrada al poble

L’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, es va mostrar satisfet per la licitació de les obres de la Generalitat a la carretera que comunica el seu municipi amb Mequinensa, al Baix Cinca. “Aquesta actuació serà la cirereta del pastís, després d’haver estrenat fa un any i mig la variant per alleujar el trànsit pesant de l’interior del poble i haver urbanitzat l’entrada a la localitat”, va dir. Per al primer edil, aquestes tres intervencions “situen el nostre municipi a un nivell equiparable al de qualsevol altre de la comarca del Segrià en matèria de mobilitat”.L’alcalde espera que es compleixi el calendari previst d’obres i que acabin abans de l’inici de la campanya de recollida de la fruita. Va apuntar que la millora prevista a la carretera també facilitarà un millor accés a l’estacionament d’autocaravanes amb el qual aquest municipi vol atreure aquest creixent sector del turisme.