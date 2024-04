Camarasa i Castell de Mur donaran nous usos a estacions de la línia del tren de la Pobla

La línia de tren Lleida-la Pobla de Segur manté diferents edificis que actualment no són necessaris per a l’explotació ferroviària, malgrat que es trobin en zones de domini públic ferroviari o zones de protecció de la infraestructura. L’empresa pública col·labora amb els ajuntaments de Castell de Mur i Camarasa per impulsar la reutilització de les antigues estacions de Sant Llorenç de Montgai i Cellers i implantar-hi propostes “dinamitzadores”, que permetin d’una banda la conservació d’aquests immobles i, d’una altra, desenvolupar activitats culturals, socials i turístiques.

A Sant Llorenç de Montgai, el consistori de Camarasa projecta que l’estació, propietat de la Generalitat, pugui destinar-se a usos didàctics i culturals. L’objectiu és que aquest edifici formi part del parc arqueològic que explota el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB, gestionat actualment per l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH). El ple municipal ja ha avalat el canvi urbanístic perquè l’edifici pugui acollir aquest tipus d’activitats. L’alcaldessa, Elisabet Lizaso, va apuntar que la modificació urbanística ja ha estat aprovada definitivament i planteja que l’immoble pugui acollir diferents usos, com culturals o docents.Per la seua part, l’ajuntament de Castell de Mur també ha modificat la planificació urbanística de la zona de l’estació de Cellers-Llimiana perquè pugui destinar-se a usos turístics. FGC i el consistori treballen en un pla especial urbanístic que contempli millores als accessos i els serveis de l’entorn de l’estació. Fonts de Ferrocarrils van avançar que qualsevol actuació a Cellers-Llimiana complementarà el projecte de la ruta natural que recorre el marge dret del riu Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets, concretament entre les localitats de Salàs de Pallars i Cellers. A finals del 2023 la Generalitat de Catalunya va acabar les obres del pont sobre la C-13 a Cellers per a vianants i bicicletes, que comunica l’estació de tren amb la via verda entorn del pantà.

Busquen donar un ús a l’edifici que complementi el projecte turístic de la zona i les rutes naturals

Per la seua part, l’ajuntament de les Avellanes i Santa Linya busca finançament per rehabilitar l’estació de Vilanova de la Sal i convertir-la en un espai per divulgar el patrimoni natural. L’alcaldessa, Lidia Ber, va apuntar que fins que no hi hagi finançament no s’impulsarà.