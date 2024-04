Demanen 8 anys de presó per tràfic de cocaïna i 'maria' a Torregrossa

La Fiscalia sol·licita condemnes de vuit anys de presó per a quatre homes acusats de tràfic de drogues i que van ser arrestats pels Mossos d’Esquadra el juliol del 2022 quan van desmantellar una plantació de marihuana en una nau de Torregrossa. El Ministeri Públic els acusa dels delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. Els van decomissar 9,7 quilos de marihuana i 106 grams de cocaïna, valorada en 25.000 euros. Es preveu que el judici se celebri dimecres i dijous de la setmana que ve a l’Audiència de Lleida.

La investigació policial va culminar el 21 de juliol del 2022, quan es va practicar un escorcoll en una nau que tenien llogada a Torregrossa. A l’interior van trobar 37 plantes de marihuana, bosses que contenien sis quilos d’aquesta droga, 106 grams de cocaïna i el material divers per conrear la marihuana (ventiladors, aparells d’aire condicionat, llums, fertilitzants...), a més de defenses extensibles i una pistola d’aire comprimit. La nau tenia punxada la llum i es calcula que van defraudar 25.090 euros a Endesa.El Ministeri Públic sol·licita per a cada acusat sis anys de presó pel delicte contra la salut pública i una multa de 18.200 euros –que en el cas que no abonin suposaria un any més de pena–, uns altres dos anys per pertinença a grup criminal i una multa de 5.500 pel delicte de defraudació del fluid elèctric. Així mateix, també fixa una indemnització de 25.090 euros per a Endesa.Val a recordar que els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van portar a terme la setmana passada operatius contra el tràfic de marihuana a Torrebesses i Artesa de Lleida i que es van saldar amb quatre i dos detinguts, respectivament. El jutjat de guàrdia de Lleida va enviar a presó dos dels arrestats a Torrebesses. En aquest cas, la plantació estava en una granja en desús i tenia la llum punxada d’una torre de mitjana tensió. Els arrestats a Artesa van quedar en llibertat.