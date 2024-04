Un ferit en l'incendi d'un pis a Torres de Segre

Una persona va resultar ferida lleu per intoxicació de fum ahir a la matinada a causa d’un incendi en un pis de Torres de Segre, que va obligar a desallotjar una família formada per un adult –l’afectat pel fum– i tres menors, que van sortir pel seu propi peu al carrer. Els Bombers van rebre l’avís a les 0.14 hores i van activar tres dotacions. Les flames van calcinar el menjador i dos habitacions de l’habitatge, situat en un bloc de pisos del carrer dels Plans del municipi. L’adult va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida però hores després va rebre l’alta. Per la seua part, l’ajuntament va reallotjar ahir els afectats, ja que el pis ha quedat inhabitable. L’edifici no presenta danys estructurals.